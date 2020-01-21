Настя Каменских показала "мокрое" фото в бикини
11:17, 21 января 2020Звезды
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Многие фанаты расхвалили фигуру исполнительницы.
Каменских показала свои прелести / instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских взбудоражила поклонников горячим снимком с отдыха в Мексике.
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На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует в черном раздельном купальнике и демонстрирует подтянутую фигуру. Сексуальности образу придает то, что на теле Насти видны капли воды.
"Спокойствие, умиротворение и уединение", - подписала кадр Каменских.
Фанаты, судя по комментариям, в восторге от нового поста певицы. Многие расхвалили ее фигуру.
Ранее солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева показала горячее фото с отдыха в Доминикане.
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