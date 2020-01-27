"Бомба": Лола из "Школы" завела сеть "мокрым" фото

Фотография за сутки набрала более 70 тысяч лайков.

21-летняя актриса Елизавета Василенко, известная по украинского сериалу «Школа», очаровала своих поклонников фотографией с отдыха на Бали.

Соответствующую фотографию актриса Василенко выставила на своей странице в Instagram.

На фотографии Лиза Василенко зашла по колено в воду в белом комбинезоне. Фотография за сутки набрала более 70 тысяч лайков.

Подписчики юной актрисы очень обрадовались новой фотографии:

"Глаза горят";

"Какая же ты офигенная";

"Это максимум мило";

"Бомба";

"Фото такое живое и такое искреннее";

"Такая искренняя улыбка!";

"Сколько же в тебе искренности, добра. Ты прекрасна";

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"Такие эмоции стоят любых денег) Молодец, что отдохнула! Береги себя для нас, для родных и вообще-то для себя";

"Такой позитивчик", - писали поклонники актрисы Лизы Василенко.

Напомним, Елизавета Василенко сыграла блогера и самую яркую девочку Лолиту «Лолу» Гавриленко в популярном украинском сериале «Школа».

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад Лиза Василенко шокировала своих подписчиков провокационной фотографией со своим другом. На фотографии запечатлено, как юная актриса прыгает с ним в бассейн. Вместе они держат таблички, на одной из которых написано "Зае", а на другой "Бали".

Также Лола из "Школы" соблазнила своих подписчиков фотографией в купальнике под водопадом.