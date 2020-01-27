"Бомба": Лола из "Школы" завела сеть "мокрым" фото
21-летняя актриса Елизавета Василенко, известная по украинского сериалу «Школа», очаровала своих поклонников фотографией с отдыха на Бали.
Соответствующую фотографию актриса Василенко выставила на своей странице в Instagram.
На фотографии Лиза Василенко зашла по колено в воду в белом комбинезоне. Фотография за сутки набрала более 70 тысяч лайков.
Подписчики юной актрисы очень обрадовались новой фотографии:
"Глаза горят";
"Какая же ты офигенная";
"Это максимум мило";
"Бомба";
"Фото такое живое и такое искреннее";
"Такая искренняя улыбка!";
"Сколько же в тебе искренности, добра. Ты прекрасна";
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"Такие эмоции стоят любых денег) Молодец, что отдохнула! Береги себя для нас, для родных и вообще-то для себя";
"Такой позитивчик", - писали поклонники актрисы Лизы Василенко.
Напомним, Елизавета Василенко сыграла блогера и самую яркую девочку Лолиту «Лолу» Гавриленко в популярном украинском сериале «Школа».
Как сообщал УНИАН, несколько дней назад Лиза Василенко шокировала своих подписчиков провокационной фотографией со своим другом. На фотографии запечатлено, как юная актриса прыгает с ним в бассейн. Вместе они держат таблички, на одной из которых написано "Зае", а на другой "Бали".
Также Лола из "Школы" соблазнила своих подписчиков фотографией в купальнике под водопадом.