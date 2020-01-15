Лобода пришла на российское шоу в эффектном образе (видео)

В сети восхищены новым образом исполнительницы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Обожаю эти эфиры @vecherniy_urgant 🤩😂 #апесниостаютсяжене 😉 кто смотрел? О чем речь?) Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 14 Янв 2020 в 10:47 PST

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала кадры со съёмок программы "Вечерний Ургант", на которую она была приглашена.

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На опубликованном в Instagram ролике артистка предстала в компании ведущего Ивана Урганта в шикарном наряде. На Лободе был строгий красный костюм - расклешенные брюки, жилетка и пиджак по фигуре.

Дополнила эффектный образ звезда красной помадой и распущенными волосами с челкой.

В сети восхищены новым образом исполнительницы.

Ранее Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует на пляже вместе со своим давним приятелем, дизайнером Бичолой Тетрадзе.