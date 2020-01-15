Лобода пришла на российское шоу в эффектном образе (видео)
12:24, 15 января 2020Звезды
480 0
В сети восхищены новым образом исполнительницы.
Обожаю эти эфиры @vecherniy_urgant 🤩😂 #апесниостаютсяжене 😉 кто смотрел? О чем речь?)
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала кадры со съёмок программы "Вечерний Ургант", на которую она была приглашена.
Читайте такжеЛобода позировала на пляже в крохотном бикини (фото)
На опубликованном в Instagram ролике артистка предстала в компании ведущего Ивана Урганта в шикарном наряде. На Лободе был строгий красный костюм - расклешенные брюки, жилетка и пиджак по фигуре.
Дополнила эффектный образ звезда красной помадой и распущенными волосами с челкой.
В сети восхищены новым образом исполнительницы.
Ранее Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует на пляже вместе со своим давним приятелем, дизайнером Бичолой Тетрадзе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter