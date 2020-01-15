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Лобода пришла на российское шоу в эффектном образе (видео)

12:24, 15 января 2020
Звезды
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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода показала кадры со съёмок программы "Вечерний Ургант", на которую она была приглашена.

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На опубликованном в Instagram ролике артистка предстала в компании ведущего Ивана Урганта в шикарном наряде. На Лободе был строгий красный костюм - расклешенные брюки, жилетка и пиджак по фигуре.

Дополнила эффектный образ звезда красной помадой и распущенными волосами с челкой.

В сети восхищены новым образом исполнительницы.

Ранее Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует на пляже вместе со своим давним приятелем, дизайнером Бичолой Тетрадзе.

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Теги: #фото#Светлана Лобода