Известный футболист прокомментировал слухи о свадьбе с несовершеннолетней внучкой Ельцина (фото)

В сети появилась информация, что форвард «Локомотива» Федор Смолов предложил 17-летней внучке Бориса Ельцина пожениться.

В СМИ появилась информация, что известный российский футболист, форвард «Локомотива» Федор Смолов предложил 17-летней внучке Бориса Ельцина пожениться. Представители спортсмена опровергли информацию о свадьбе.

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Как сообщает 7days, через несколько дней после того, как 30-летний футболист якобы подтвердил свой роман с внучкой Ельцина Марией Юмашевой, выяснилось, что их отношения начались уже давно. Якобы спортсмен все это время ждал, когда девушка повзрослеет, и публично признался в своих чувствах.

Подписчики Instagram-аккаунта футболиста резко раскритиковали решение Смолова якобы жениться на несовершеннолетней.

«Ого, внучка Бориса Ельцина. Она ведь школьница, 17 лет»; «17 лет – это ж совсем дитё»; «Не знала, что Фёдор Михайлович любитель отдыхать с несовершеннолетними»; «Короче, на любителя детский садик»; «Ну,17 ей и 17, личное дело каждого»; «Федя, помни про историю с Шурыгиной»; «Федя по ходу на зону захотел вслед за Кокориным и Мамаевым, только статья будет куда серьёзнее»; «Федя, внучке Ельцина всего 17 лет. Закон тебе не писан, что ли?» - возмущались они.

По данным издания, свадьбу они планировали сыграть, когда внучке Бориса Ельцина исполнится 18 лет.

В то же время, как сообщает MK.RU, представители Смолова не подтверждают сообщения о предстоящей свадьбе форварда с Марией Юмашевой.

"Видимо, кто-то решил, что если Федор выставил фото, то дело идет к свадьбе. Больше ничего за этими сообщениями нет," - прокомментировал эту информацию корреспонденту "МК-Спорт" один из представителей Смолова.

29-летний Федор Смолов в 2013-2015 годах был женат на модели Виктории Лопыревой. Позже в разное время сообщалось о его романах с моделями Мирандой Шелия, Софией Никитчук и Юлией Левченко.

17-летняя Мария Юмашева является дочерью Татьяны и Валентина Юмашевых, по материнской линии она приходится внучкой Борису Ельцину.