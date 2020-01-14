Настя Каменских похвасталась своими прелестями под водой (видео)

В ролике Каменских слышна песня Билли Айлиш Everything i wanted.

Популярная украинская певица NK (Настя Каменских) показала видео с отдыха в Мехико. Она продемонстрировала, как развлекается в бассейне.

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На своей странице в Instagram она рассказала об обязательных составляющих ее отпуска. Также артистка предстала мокрой перед камерой в раздельном купальнике и продемонстрировала свои прелести.

"Вода, спорт, фрукты, позитивное мышление - мои обязательные составляющие отпуска. А у вас какие?", - спросила она фанов.

Ранее Светлана Лобода на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует на пляже вместе со своим давним приятелем, дизайнером Бичолой Тетрадзе.