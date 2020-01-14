"Это кто?": "обновленную" Пугачеву не узнали на новом фото
08:17, 14 января 2020Звезды
217 0
Обновленная Алла Пугачева поздравила своих поклонников со Старым Новым годом.
Пугачеву не узнать на новом фото / instagram.com/alla_orfey
Известная 70-летняя певица Алла Пугачева поразила внешним видом на новой фотографии, опубликованной на ее странице в Instagram.
Читайте такжеАни Лорак отправилась на отдых с 26-летним любовником и "засветила" кольцо (фото)
В кадре артистка предстала с собранными волосами, с челочкой, стрелками на глазах, красиво прорисованными ресницами и накрашенными губами. На фото кажется, что Примадонна увеличила себе губы.
Кроме того, бросается в глаза заметно помолодевший вид Аллы Борисовны.
"Встречайте Старый Новый год с хорошим настроением и все старое обновится", - написала исполнительница.
"Красотка", "Это кто? Явно не Пугачева", "Вы прекрасно выглядите, сильная женщина", "Какая вы красивая", "Алла секси", - пишут в комментариях к фотографии с Пугачевой.
Ранее Алла Пугачева поразила сеть внешним видом на рождественском фото.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter