"Это кто?": "обновленную" Пугачеву не узнали на новом фото

Обновленная Алла Пугачева поздравила своих поклонников со Старым Новым годом.

Известная 70-летняя певица Алла Пугачева поразила внешним видом на новой фотографии, опубликованной на ее странице в Instagram.

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В кадре артистка предстала с собранными волосами, с челочкой, стрелками на глазах, красиво прорисованными ресницами и накрашенными губами. На фото кажется, что Примадонна увеличила себе губы.

Кроме того, бросается в глаза заметно помолодевший вид Аллы Борисовны.

"Встречайте Старый Новый год с хорошим настроением и все старое обновится", - написала исполнительница.

"Красотка", "Это кто? Явно не Пугачева", "Вы прекрасно выглядите, сильная женщина", "Какая вы красивая", "Алла секси", - пишут в комментариях к фотографии с Пугачевой.

Ранее Алла Пугачева поразила сеть внешним видом на рождественском фото.