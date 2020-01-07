Лобода показала фигуру в крохотном бикини (фото)
11:12, 07 января 2020Звезды
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В свои 37 лет артистка выглядит шикарно.
Лобода предстала в купальнике / instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода похвасталась фото с отдыха.
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На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором предстала на фоне пляжа в черном крохотном бикини.
В кадре Лобода продемонстрировала шикарную фигуру - стройные подтянутые ножки и плоский живот, на котором виден пресс.
"Чудесный старт Нового года", - подписала фотографию "суперзвезда".
Ранее известная украинская певица Настя Каменских показала фото с отдыха в Мехико, на котором позирует без белья.
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