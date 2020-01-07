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Лобода показала фигуру в крохотном бикини (фото)

11:12, 07 января 2020
Звезды
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Лобода предстала в купальнике / instagram.com/lobodaofficial

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На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором предстала на фоне пляжа в черном крохотном  бикини.

В кадре Лобода продемонстрировала шикарную фигуру - стройные подтянутые ножки и плоский живот, на котором виден пресс.

"Чудесный старт Нового года", - подписала фотографию "суперзвезда".

Ранее известная украинская певица Настя Каменских показала фото с отдыха в Мехико, на котором позирует без белья.

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Теги: #фото#Светлана Лобода