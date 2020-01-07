Лобода показала фигуру в крохотном бикини (фото)

В свои 37 лет артистка выглядит шикарно.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода похвасталась фото с отдыха.

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На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором предстала на фоне пляжа в черном крохотном бикини.

В кадре Лобода продемонстрировала шикарную фигуру - стройные подтянутые ножки и плоский живот, на котором виден пресс.

"Чудесный старт Нового года", - подписала фотографию "суперзвезда".

Ранее известная украинская певица Настя Каменских показала фото с отдыха в Мехико, на котором позирует без белья.