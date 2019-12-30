"Сочная": Седокова оголила грудь в провокационной позе (фото)

Седокова сидит под стенкой, широко расставив ноги, и посылает поклонникам поцелуй.

Украинская певица Анна Седокова поделилась с фанатами яркой фотографией.

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На своей странице в Instagram она выложила снимок, на котором позирует в желтом костюме спортивного типа. Он состоит из топа с длинным рукавом и свободных брюк. Образ дополняют кроссовки в тон.

Отметим, что для фото Седокова выбрала весьма провокативную позу. Она сидит под стенкой, широко расставив ноги, и посылает поклонникам поцелуй.

"Сочная", "Супер красавица", "Сногсшибательная красотка", - написали в комментариях.