Леся Никитюк сверкнула бюстом в сексуальном боди (фото)

В посте ведущая поразмышляла, где лучше встретить Новый год.

Украинская ведущая Леся Никитюк, известная по шоу "Кто сверху" и "Орел и решка", сверкнула грудью на новом фото.

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На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором предстала в повседневном образе, но с "изюминкой" - глубоким декольте, подчеркивающим сочную грудь. Она одета в боди телесного цвета, клетчатую рубашку и кожаные штаны.

Заметно, что Никитюк нанесла слишком много тона на лицо, на ее губах - матовая помада, на глазах - стрелки.

Ранее украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила сеть откровенным фото, на котором позирует в БДСМ-наряде.