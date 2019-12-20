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Леся Никитюк сверкнула бюстом в сексуальном боди (фото)

13:47, 20 декабря 2019
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Никитюк сверкнула бюстом / instagram.com/lesia_nikituk

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На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором предстала в повседневном образе, но с "изюминкой" - глубоким декольте, подчеркивающим сочную грудь. Она одета в боди телесного цвета, клетчатую рубашку и кожаные штаны.

Заметно, что Никитюк нанесла слишком много тона на лицо, на ее губах - матовая помада, на глазах - стрелки.

Ранее украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила сеть откровенным фото, на котором позирует в БДСМ-наряде.

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Теги: #фото#Леся Никитюк