"Как из аниме": 41-летняя Лорак поразила внешним видом (фото)
20:26, 12 декабря 2019Звезды
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Певица сфотографировалась в белом костюме и с темными прямыми волосами. На лицо она нанесла довольно яркий макияж.
✨ Доброго, душевного вечера! @katerinarutman
Украинская певица Ани Лорак часто подвергается нападкам критиков, которіе обвиняют ее в увлечении пластическими операциями и фотошопом. Под свежим фото певицы ей снова не удалось избежать подобных обсуждений ее внешности.
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Певица сфотографировалась в белом костюме и с темными прямыми волосами. На лицо она нанесла довольно яркий макияж.
Певица выглядела весьма молодо, однако нашлись те, кто раскритиковал ее внешность.
"Лорак уже не та, к сожалению", "Зачем же там много фотошопа? как будто на картинку аниме посмотрела", - написали под фото.
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