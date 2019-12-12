"Как из аниме": 41-летняя Лорак поразила внешним видом (фото)

Певица сфотографировалась в белом костюме и с темными прямыми волосами. На лицо она нанесла довольно яркий макияж.

Украинская певица Ани Лорак часто подвергается нападкам критиков, которіе обвиняют ее в увлечении пластическими операциями и фотошопом. Под свежим фото певицы ей снова не удалось избежать подобных обсуждений ее внешности.

Читайте такжеСупермодель Эмили Ратаковски едва вместила пышную грудь в узкий топ (фото)

Певица сфотографировалась в белом костюме и с темными прямыми волосами. На лицо она нанесла довольно яркий макияж.

Певица выглядела весьма молодо, однако нашлись те, кто раскритиковал ее внешность.

"Лорак уже не та, к сожалению", "Зачем же там много фотошопа? как будто на картинку аниме посмотрела", - написали под фото.