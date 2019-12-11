У Заворотнюк отреагировали на слухи о состоянии звезды

У Заворотнюк в очередной раз подчеркнули, что не будут комментировать нынешнее состояние актрисы.

Сегодня СМИ сообщили о том, что состояние актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось и якобы она навсегда останется парализованной.

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На эти слухи в Instagram-группе "Поддержка Заворотнюк" успели отреагировать представители семьи звезды. Так, они опубликовали пост со скриншотом заголовков СМИ, где говорится о якобы парализации знаменитости. Заголовки перечеркнуты красным.

У Заворотнюк в очередной раз подчеркнули, что не будут комментировать нынешнее состояние актрисы, поскольку "считают неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни".

"Публикации здесь являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю", - объяснили у артистки.

Напомним, 11 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что у Заворотнюк сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Сейчас актриса якобы передвигается только на коляске. "Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной", - пишет Mash.