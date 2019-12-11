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Появились ужасные подробности о состоянии онкобольной Заворотнюк

15:23, 11 декабря 2019
Звезды
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Заворотнюк больна раком / bzns.media

Актриса Анастасия Заворотнюк находится на лечении в клинике и в центре реабилитации уже три месяца, существенных улучшений состояния здоровья пока не наблюдается. 

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. "Из-за опухоли в левом полушарии мозга у нее развились патологии. Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится", — сообщил источник Mash.

Сейчас Анастасия Заворотнюк передвигается только на коляске. За ней по очереди ухаживают мать и муж Петр Чернышев.

"Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной", - пишет СМИ.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений.

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Теги: #Анастасия Заворотнюк