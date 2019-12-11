"Даже у Бузовой песни лучше": Ани Лорак жестко раскритиковали под новым фото в Instagram

Некоторые пользователи сети раскритиковали творчество Ани, отметив, что в последнее время ее песни стали хуже.

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, поделилась новым постом, в котором поинтересовалась, какую музыку предпочитают ее подписчики. В частности, знаменитость опубликовала свою фотографию, где позирует в студии звукозаписи.

Публикация появилась на ее странице в Instagram.

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"Работаем! Какие стили и направления музыки вы открыли для себя в последнее время? Что слушаете?", - поинтересовалась певица. В комментариях моментально отреагировали, написав, что слушают разную музыку.

Однако многие также указали, что любят песни самой Лорак, и постоянно их загружают в свой плей лист. В то же время некоторые пользователи сети раскритиковали творчество Ани, отметив, что в последнее время ее песни стали хуже.

"Вас уже не слушаем. Потому что репертуар – д*рьмо", "У Ольги Бузовой уже получше песни будут", - написали в сети.