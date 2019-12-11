Билан отказался петь на концерте звезд Евровидения из-за Лазарева - СМИ (фото)

Билан не стал высказывать претензий к произошедшему, лишь заметив, что изначально его приглашали на концерт «победителей Евровидения».

Недоразумением закончилась попытка организаторов большого концерта звезд Евровидения в Амстердаме пригласить на него Диму Билана — единственного российского артиста, которому удалось занять первое место на конкурсе в уже далеком 2008 году.

Билан должен был спеть на шоу, запланированном 15 декабря, и стать одним из хедлайнеров мероприятия. Однако накануне концерта организаторы вечеринки получили ответ от представителей артиста, где они заявили об отказе Дмитрия принимать участие в концерте, передает Super.

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«Дима Билан расторгнул контракт и не будет присутствовать на концерте по двум причинам: потому что он не был единственным российским артистом на шоу и потому что его имя не было указано достаточно большим шрифтом на афише мероприятия», — озвучил причину отказа от поездки российской звезды западный сайт Oikotimes со ссылкой на организаторов.

При ближайшем рассмотрении афиши мероприятия видно, что имя российского победителя конкурса обозначено в общем списке после основного, где присутствует, к примеру, имя Сергея Лазарева — еще одного представителя России, который, несмотря на две попытки поездок на конкурс, занимал на нем лишь третье место.

«Там не были выполнены определенные условия, и у нас поменялись планы», — подтвердила отказ от поездки Билана в Амстердам представитель певца.

К слову, в беседе с Super сам Билан не стал высказывать претензий к произошедшему, лишь заметив, что изначально его приглашали на концерт «победителей Евровидения», который в итоге превратился в общую «солянку» из участников разных лет, что совершенно не соответствовало тому, о чем изначально заявляли организаторы.

Напомним, Дима Билан одержал победу на Евровидении в 2008 году. Тогда конкурс проходил в Белграде. Билан исполнил композицию "Believe". Его победа на Евровидении - первая и пока единственная победа России в конкурсе.