Экс-муж Ани Лорак неожиданно обратился в суд из-за развода с певицей

Известно, что у Ани Лорак есть недвижимость в Киеве и в Москве, а у Мурата - рестораны и ночные клубы в украинской столице.

Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу после развода до сих пор не мог разделить с ней совместно нажитое имущество.

Однако, как пишет ТСН, бизнесмен неожиданно передумал и обратился в суд, чтобы отозвать свой иск. Журналисты также нашли соответствующее сообщение Голосеевского районного суда Киева от 4 декабря.

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Отмечается, что на подготовительном заседании представитель Мурата выступил с заявлением об отказе от раздела имущества и просил суд закрыть производство. Инициативу поддержали и представители певицы.

Что стало причиной такого решения, Налчаджиоглу неизвестно, но вероятно, экс-супруги смогли договориться без суда.

Известно, что у Ани Лорак есть недвижимость в Киеве и в Москве, а у Мурата - рестораны и ночные клубы в украинской столице.

Напомним, не так давно Ани Лорак впервые прокомментировала развод и роман с молодым продюсером.