Ани Лорак показала влажное фото и завела сеть
14:51, 10 декабря 2019Звезды
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Исполнительница на снимке позирует в бассейне.
Лорак получила массу комплиментов, опубликовав фото / instagram.com/anilorak
Опальная украинская певица Ани Лорак показала новые фото в соблазнительном образе, который пришелся по вкусу ее фанатам.
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На своей странице в Instagram артистка опубликовала снимок со съемок клипа "Мы нарушаем", на котором она позирует в черном топе в бассейне.
В кадре у Лорак идеальный макияж, сама "дива" мокрая, что придает образу еще больше сексуальности.
"Наш мир отражает нас", - написала в посте Каролина. В сети множество комментариев-восхищений красотой певицы: "Вау!", "Глаза - космос", "Богиня", "Красотка", "Идеальная", "Секс", "Очень сексуальная".
Ранее певица Тина Кароль показала фото, на котором предстала в белоснежном платье от знаменитого бренда Alexander McQueen.
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