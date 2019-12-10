Молодая жена Петросяна резко ответила завистникам

Татьяна Брухунова стала пятой супругой российского юмориста.

Известие о женитьбе Евгения Петросяна на молодой возлюбленной Татьяне Брухуновой произвело эффект разорвавшейся бомбы - хейтеры в сети атаковали жену юмориста.

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Пользователи соцсетей бурно обсуждают новобрачных, а некоторые высказывают свое мнение напрямую Татьяне. И, судя по комментарию, который она оставила на своей странице в Instagram, ей приходится несладко.

"Всем озлобышам, которые сегодня с раннего утра атаковали меня проклятиями и пожеланиями скорейшей кончины, желаю крепкого здоровья и счастья!", - написала она.

Ранее издание "Комсомольская правда" сообщило, что 74-летний российский артист Евгений Петросян и 30-летняя помощница Татьяна Брухунова поженились в начале декабря.