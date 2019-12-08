Настя Каменских неожиданно сменила имидж - певицу не узнать (фото)

Певица в новом образе появилась на съемках украинского шоу «Х-Фактор».

Украинская певица Настя Каменских появилась в новом образе на съемках украинского шоу «Х-Фактор».

Снимки она разместила в своем Instagram.

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Каменских решила сменить имидж впервые за долгое время. Певица всегда ходила с длинными темными волосами. Но сегодня она всех удивила. На съемках украинского шоу «Х-Фактор» она предстала в новом образе. Настя перекрасила волосы в ярко-красный цвет.

В тон кним она подобрала алое кожаное платье по фигуре.

«Вам очень идёт», «Просто шикарна», «Тебе идёт такой цвет, ты тут прям очаровашка», «Ого, круто», «Какая красотка», «Не узнала», «Ты сногсшибательна», - прокомментировали пост подписчики.