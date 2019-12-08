Настя Каменских неожиданно сменила имидж - певицу не узнать (фото)
Друзі, дивитесь #xfactor? Я чекаю вас на @xfactorstb 💋 Сьогодні у нас ефір, присвячений 90м та 2000м😍Цей сезон надзвичайно сильний. Кожен учасник особливий і неповторний. Голосуйте за щирого та харизматичного Атнона Вельбоя @a.wellboy та за емоційного та артистичного Артема Забеліна @zzabelin ! Їм надзвичайно потрібна ваша підтримка, адже в шоу #xfactor все вирішуєте ви!❤️ Після того, як відправите смс напишіть, що думаєте про виступ моєї команди? Чий номер і пісня вам найбільше сподобались?
Украинская певица Настя Каменских появилась в новом образе на съемках украинского шоу «Х-Фактор».
Снимки она разместила в своем Instagram.
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Каменских решила сменить имидж впервые за долгое время. Певица всегда ходила с длинными темными волосами. Но сегодня она всех удивила. На съемках украинского шоу «Х-Фактор» она предстала в новом образе. Настя перекрасила волосы в ярко-красный цвет.
В тон кним она подобрала алое кожаное платье по фигуре.
«Вам очень идёт», «Просто шикарна», «Тебе идёт такой цвет, ты тут прям очаровашка», «Ого, круто», «Какая красотка», «Не узнала», «Ты сногсшибательна», - прокомментировали пост подписчики.