Как сейчас выглядит и чем занимается дочь Кузьмы Скрябина (фото)

Дочь Кузьмы Скрябина учится в медицинском университете.

В браке Андрея Кузьменко и Светланы Бабийчук родилась единственная дочь, которой дали необычное имя - Мария-Барбара. Андрей Кузьменко ласково называл девочку Басей и души в ней не чаял.

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Сейчас девушке 22 года, она живет в Киеве и учится в Национальном медицинском университете имени А. Богомольца, хочет стать дерматологом, сообщает РБК-Украина.

В социальных сетях Мария-Барбара публикует фото с отдыха, а также с букетами и подарками. Очевидно у девушки есть молодой человек.

Когда отца не стало, девушке было 17 лет. Ей пришлось нелегко, родные даже обращались к специалистам.

Кузьма прожил с супругой 20 лет - пара поженилась в 1994 года, а знакомы они были со школы - учились в параллельных классах. В 1997 году у них родилась дочь. Интересным фактом является то, что Кузьма назвал девочку в честь кумира молодости - актрисы Барбары Брыльской.

Как сообщал УНИАН, Андрей Кузьменко трагически погиб ранним утром 2 февраля 2015 года на 47-м году жизни возле села Лозоватка Днепропетровской области. Автомобиль музыканта столкнулся с молоковозом, Кузьма погиб на месте.