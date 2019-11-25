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"Тяжело проигрывать": Ризатдинова прокомментировала поражение в финале "Танцев со звездами" (фото)

12:25, 25 ноября 2019
Звезды
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Анна Ризатдинова с Александром Прохоровым заняли второе место в финале Танцев со звездами / фото instagram.com/anna_rizatdinova/

Как известно, в танцевальном шоу по итогам оценок судей и голосов зрителей победу одержала пара Ксении Мишиной и Евгения Кота. В своем Instagram Ризатдинова, которая танцевала вместе с Александром Прохоровым, прокомментировала фиаско на "Танцах".

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"Мне как спортсменке конечно же очень сложно проигрывать. Но и в то же время, я понимаю, что наше серебро на вес золота! Знаете, такое полное удовольствие сейчас, потому что понимаю, что мы сделали все, что от нас зависело", - написала Анна.

Она также добавила, что и не думала, что им с Александром удастся дойти до финала, поскольку "спортсменов не знают в нашей стране". Вместе с тем Ризатдинова поблагодарила всех, кто голосовал за их с Прохоровым пару.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 24 ноября, состоялся грандиозный финал проекта "Танцы со звездами". За шаг до победы были три пары: Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, Ксения Мишина и Евгений Кот и Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. В итоге победу сумели одержать Евгений Кот и Ксения Мишина.

Кто победил в Танцах со звездами видео

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Теги: #танцы со звездами#Танцы со звездами финал