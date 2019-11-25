"Тяжело проигрывать": Ризатдинова прокомментировала поражение в финале "Танцев со звездами" (фото)
Украинская гимнастка Анна Ризатдинова прокомментировала свое поражение в финале проекта "Танцы со звездами".
Как известно, в танцевальном шоу по итогам оценок судей и голосов зрителей победу одержала пара Ксении Мишиной и Евгения Кота. В своем Instagram Ризатдинова, которая танцевала вместе с Александром Прохоровым, прокомментировала фиаско на "Танцах".
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"Мне как спортсменке конечно же очень сложно проигрывать. Но и в то же время, я понимаю, что наше серебро на вес золота! Знаете, такое полное удовольствие сейчас, потому что понимаю, что мы сделали все, что от нас зависело", - написала Анна.
Она также добавила, что и не думала, что им с Александром удастся дойти до финала, поскольку "спортсменов не знают в нашей стране". Вместе с тем Ризатдинова поблагодарила всех, кто голосовал за их с Прохоровым пару.
Друзья !!! Вот и закончилось наше путешествие под названием «танцы со звездами» 😅 Мне , как спортсменке конечно же очень сложно проигрывать . Но и в то же время , я понимаю , что наше серебро на вес золота!!! Знаете , такое полное удовлетворение сейчас, потому что понимаю что мы сделали все , что от нас зависело !!! Дорогие наши зрители , мы благодарны вам !!! Я думала , что уйду на эфире так пятом 🙁 Спортсменов ведь не знают в нашей стране ... , но вы нас донесли на своих ручках до финала ...🙌🏼 Всех обняла и поцеловала ❤️ @tanci1plus1 P. s. Дальше ждите кучаааа постов с благодарностями 🙌🏼🥳
Напомним, что в минувшее воскресенье, 24 ноября, состоялся грандиозный финал проекта "Танцы со звездами". За шаг до победы были три пары: Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, Ксения Мишина и Евгений Кот и Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. В итоге победу сумели одержать Евгений Кот и Ксения Мишина.