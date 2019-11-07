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Алла Пугачева ошеломила новым образом (фото)

05:51, 07 ноября 2019
Звезды
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Примадонна удивила сеть / фан-группа Пугачевой в Instagram

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В этот раз 70-летняя звезда ошеломила образом из выступления в Минске во время юбилейного концерта. Соответствующий снимок опубликован в одной из фан-групп Примадонны.

В кадре Алла Борисовна предстала с пышной шевелюрой, повязкой на голове и ярким макияжем с акцентом на глаза. Видно, что она в черном одеянии.

"Вот это Пугачева! Супер-кадр", - отреагировал первый поклонник на фото с артисткой.

Ранее на юбилейном концерте в Минске певица Алла Пугачева зареклась выходить на сцену до 80-летнего юбилея.

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Теги: #фото#Алла Пугачева