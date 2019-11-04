"Затворника" Киану Ривза заподозрили в романе с художницей (фото)

Актёра не в первый раз заметили в компании Александры Грант.

Канадского актера Киану Ривза на благотворительном фестивале LACMA Art + Film в Лос-Анджелесе заметили в компании художницы Александры Грант.

Читайте такжеКиану Ривз взволновал фанатов трогательным поступкомКак пишет Medialeaks, это вызвало новую волну обсуждений их отношений. Ведь после ноябрьских фотографий пары многие фанаты убеждены, что у Ривза с Александрой роман.

Отмечается, что актёр познакомился с художницей из Лос-Анджелеса ещё в 2009 году. В 2011 году приятели выпустили совместную книгу Ode to Happiness («Ода счастью»).

А в 2017 году актёр и художница вместе с дизайнером Джессикой Фляйшманн основали издательство X Artists’ Books.

Ранее УНИАН сообщал, как известный своим затворническим образом жизни Киану Ривз сходил на свидание.