"Сексуально": Настя Каменских показала фото с Потапом в бассейне

Снимок Каменских сопроводила романтичным постом с признанием в любви.

Популярная украинская певица Настя Каменских, она же NK, взбудоражила сеть совместным снимком со своим мужем Алексеем Потапенко (Потапом).

На опубликованном в Instagram фото пара позирует в бассейне, обнявшись. Видно, что в кадре Потап и Настя выглядят счастливыми.

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Снимок Каменских сопроводила романтичным постом с признанием в любви. "Классно, когда все только вместе. Классно, когда получается. Классно, когда так сладко и класно, когда одна любовь на двоих", - написала поп-звезда под фото.

"Сексуально", "Сладкая парочка", "Классная творческая пара", "Детей рожайте, бездельники!", - пишут в комментариях под кадром.

Ранее Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала эпатажные образы со съемок клипа на песню Elefante.