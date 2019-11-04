"Есть какая-то страсть": Могилевская и Яма восхитили поклонников своим выступлением на "Танцах со звездами" (видео)

Вчера на паркет шоу "Танцы со звездами" вышла пара, которая танцевала здесь 13 лет назад - Наталья Могилевская и Влад Яма.

В воскресенье, 3 ноября, на канале "1+1" состоялся 11 прямой эфир шоу "Танцы со звездами". Кроме участников проекта на паркет вышла пара, которая танцевала здесь 13 лет назад - Наталья Могилевская и Влад Яма.

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Артистка исполнила несколько своих песен и станцевала с Ямой короткий танец. Видео опубликовано на официальном Youtube-канале шоу.

После короткого танца с бывшим партнером артистка посвятила теплые слова благодарности Григорию Чапкису, а также презентовала свою новую композицию "Покохала".

"Номер замечательный, а ноги Могилевской - мечта", "Это было прекрасно! Мурашки по коже", "Это было фантастично", "Видно искру в глазах, есть какая-то страсть", "И кажется, она его до сих пор любит", - пишут в сети.

Как ранее писал УНИАН, 3 ноября на канале "1+1" состоялся 11 прямой эфир шоу "Танцы со звездами". На этот раз темой вечера стало возвращение героев. В результате проект покинули Алексей Яровенко и Елена Шоптенко.