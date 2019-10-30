"Засветила" грудь и ягодицы: Леся Никитюк похвасталась своими прелестями под водой (видео)
08:03, 30 октября 2019Звезды
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Внимание в ролике привлекают грудь и ягодицы Никитюк.
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Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников, показав свои прелести.
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Звезда на своей странице в Instagram разместила видео, на котором она под водой плавает в раздельном купальнике. Внимание в ролике привлекают грудь и ягодицы Никитюк.
Видеозапись с отдыха в Египте Леся сопроводила песней Монатика "Сильно красивая". "Русалка Ле", - коротко подписала ролик телезвезда.
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