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"Засветила" грудь и ягодицы: Леся Никитюк похвасталась своими прелестями под водой (видео)

08:03, 30 октября 2019
Звезды
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Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников, показав свои прелести.

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Звезда на своей странице в Instagram разместила видео, на котором она под водой плавает в раздельном купальнике. Внимание в ролике привлекают грудь и ягодицы Никитюк.

Видеозапись с отдыха в Египте Леся сопроводила песней Монатика "Сильно красивая". "Русалка Ле", - коротко подписала ролик телезвезда.

Ранее Вера Брежнева покорила сеть новым образом. Она предстала в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет с оригинальной вышивкой.

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Теги: #видео#Леся Никитюк