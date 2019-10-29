Вера Брежнева показала грудь в кожаном белье (фото)

Исполнительница предстала в весьма дерзком образе.

Украинская певица Вера Брежнева покорила сеть новым образом. Она предстала в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет с оригинальной вышивкой.

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Закончила свой образ 37-летняя звезда стильной укладкой, сдержанным макияжем и лаконичными украшениями. Соответствующие снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

"Возможность поступать так, как я чувствую, наверное, главное определение свободы для меня. Мечтать, любить, доверять, ошибаться, выбирать свой путь и свое собственное отношение к той или иной ситуации. Выбор во всем - это свобода", - написала Брежнева в своем посте.

Пару дней назад в таком же откровенном образе поп-звезда появилась на показе мод в Риме.

Ранее 37-летняя украинская певица Вера Брежнева удивила поклонников фото без макияжа.