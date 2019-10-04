Настя Каменских показалась в мини-шортах (фото)

Исполнительница поделилась летним снимком.

Певица Настя Каменских рассказала на своей странице в Instagram, что научилась любить любое время года, и сопроводила свой пост фото, на котором позирует в шортах.

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Так, на опубликованном снимке артистка запечатлена со своей любимой собачкой Мими. Поп-звезда позирует в коротких шортиках и футболке, а питомца она забавно закинула себе на плечи. Каменских закрыла глаза и выпятила губы.

"Сегодня чуть приболела и пока отлеживалась в постели, нашла фоточку, которую сделали в начале этого лета! На ней видно, как мы с Мими беззаботно проводим время! Я стала любить каждый период года", - поделилась Настя.

Ранее муж Каменских Потап представил соблазнительный клип со стриптизершами на сольную песню.