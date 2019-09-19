Королева Британии вернула 5-летней девочке забытую игрушечную обезьяну (видео)

Во время посещения Букингемского дворца в Лондоне свою мягкую подружку девочка потеряла.

Возвращение обезьянки: удивительное счастье постигло 5-летнюю австралийскую девочку.

В каждое свое путешествие Саванна обязательно брала с собой любимую игрушку – обезьянку Гариетту. И вот во время посещения Букингемского дворца в Лондоне свою мягкую подружку девочка потеряла.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

После возвращения домой, девочка написала письмо к королеве Елизавете II с просьбой поискать во дворце ее обезьянку.

В ответ Саванне вернули не только Гариетту, но и прислали подарок - мягкого игрового корги с поздравительной открыткой.