Королева Британии вернула 5-летней девочке забытую игрушечную обезьяну (видео)
11:31, 19 сентября 2019Звезды
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Во время посещения Букингемского дворца в Лондоне свою мягкую подружку девочка потеряла.
Королевская семья Британии вернула 5-летней девочке забытую игрушечную обезьяну
Возвращение обезьянки: удивительное счастье постигло 5-летнюю австралийскую девочку.
В каждое свое путешествие Саванна обязательно брала с собой любимую игрушку – обезьянку Гариетту. И вот во время посещения Букингемского дворца в Лондоне свою мягкую подружку девочка потеряла.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
После возвращения домой, девочка написала письмо к королеве Елизавете II с просьбой поискать во дворце ее обезьянку.
В ответ Саванне вернули не только Гариетту, но и прислали подарок - мягкого игрового корги с поздравительной открыткой.
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