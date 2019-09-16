Экс-"виагра" показала огромную грудь в откровенном топе (фото)

Некоторые фанаты не смогли и не обратить внимание на откровенный наряд артистки.

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова показала откровенное фото в сексуальном топе и рассказала о важности чтения.

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Пост артистка опубликовала в Instagram, к нему она прикрепила снимок, на котором предстала в красном топе, из которого едва ли не выпадает пышная грудь. На это сразу же обратили внимание фаны, судя по комментариям: "Вот это да!", "Ух, какая грудь", "Какие красивые "глаза", "Вот это с***ки".

"... Если бы я разместила сейчас фото с книгой и в халате, вы бы вряд ли лайкнули ее, а так, надеюсь, что да", – подписала фотографию Седокова.

"Самый простой способ заставить себя читать, если желание уже есть, но вот со временем проблема, - найти свой триггер. То, к чему вы можете привязать эту привычку", – продолжила она.

Ранее Анна Седокова позировала для свежего номера Playboy без белья и в латексе.