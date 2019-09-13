цей матеріал доступний українською

Тина Кароль оголила спину в смелом наряде (фото)

17:42, 13 сентября 2019
Звезды
30 0
Кароль предстала в оригинальном топе / instagram.com/tina_karol

Читайте такжеНастя Каменских показала пикантное фото

В этот раз артистка на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором позирует в профиль с голой спиной в оригинальном белом кроп-топе с длинными рукавами. 

Поп-звезда предстала на фоне ситилайтов. Соблазнительный образ Кароль дополнила алыми губами и распущенными волосами, ниспадающими локонами.

Ранее Тина Кароль поразила всех своим декольте на "Танцах со звездами".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Тина Кароль