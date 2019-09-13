Тина Кароль оголила спину в смелом наряде (фото)
17:42, 13 сентября 2019Звезды
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Исполнительница подразнила сеть новым образом в смелом наряде.
Кароль предстала в оригинальном топе / instagram.com/tina_karol
Известная украинская певица Тина Кароль в последнее время балует поклонников соблазнительными фото.
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В этот раз артистка на своей странице в Instagram опубликовала снимок, на котором позирует в профиль с голой спиной в оригинальном белом кроп-топе с длинными рукавами.
Поп-звезда предстала на фоне ситилайтов. Соблазнительный образ Кароль дополнила алыми губами и распущенными волосами, ниспадающими локонами.
Ранее Тина Кароль поразила всех своим декольте на "Танцах со звездами".
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