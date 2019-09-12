Танцы со звездами: в прямом эфире состоится свадьба судьи шоу (фото)

Пара решила пожениться в прямом эфире.

У самой известной пары украинского балета Екатерины Кухар и Александра Стоянова состоится церемония бракосочетания в прямом эфире шоу "Танцы со звездами".

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Произойдет это уже в это воскресенье, 15 сентября, в 21:00. Об этом сообщается в Instagram "Танцев со звездами".

"В прямом эфире "Танцев со звездами" состоится громкая свадьба премьеров балета Национальной оперы Украины Екатерины Кухар и Александра Стоянова. Это будет вечер любви с трогательными выступлениями всех пар и большим количеством сюрпризов", - говорится в сообщении.

Напомним, Екатерина Кухар живет в гражданском браке с Александром Стояновым, пара воспитывает двух детей - сына и дочь.