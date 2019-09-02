Рианна снялась в нижнем белье и показала роскошную грудь и аппетитную попу (фото)
Певица Рианна опубликовала соблазнительные фото в нижнем белье.
На странице в Instagram знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых предстала в обольстительном нижнем белье.
Hawt enough to make this Chocolate Leopard Print melt, hunny! 🍫 P.S. - Are you checking for this month’s #XtraVIP box?! Don’t stress. Not one, but TWO boxes curated by @badgalriri herself are droppin’ on September 20th so you can shop fresh from the #SAVAGEXFENTYSHOW! #UXTRA
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Рианна снялась в откровенной фотосессии для собственной коллекции бельевого бренда. Чтобы подогреть интерес к коллекции, Рианна предстала в качестве модели собственного бренда и в то же время продемонстрировала аппетитные формы.
На фотографиях 31-летняя певица позирует в бра шоколадного оттенка с золотистым леопардовым принтом и леггинсах в тон. На одном из кадров Рианнасидит на пуфе спиной к камере, а в зеркале виднеется ее отражение спереди.