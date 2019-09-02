Рианна снялась в нижнем белье и показала роскошную грудь и аппетитную попу (фото)

Рианна снялась в откровенной фотосессии для собственной коллекции бельевого бренда.

Певица Рианна опубликовала соблазнительные фото в нижнем белье.

На странице в Instagram знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых предстала в обольстительном нижнем белье.

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Рианна снялась в откровенной фотосессии для собственной коллекции бельевого бренда. Чтобы подогреть интерес к коллекции, Рианна предстала в качестве модели собственного бренда и в то же время продемонстрировала аппетитные формы.

На фотографиях 31-летняя певица позирует в бра шоколадного оттенка с золотистым леопардовым принтом и леггинсах в тон. На одном из кадров Рианнасидит на пуфе спиной к камере, а в зеркале виднеется ее отражение спереди.