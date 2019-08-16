"С бывшими?": Леся Никитюк озадачила поклонников новым фото

Телезвезда запечатлена на сиденье, на других пассажирских местах "сидят" скелет и манекен.

Популярная украинская ведущая, звезда шоу "Кто сверху" Леся Никитюк похвасталась поклонникам очередным фото из путешествия по Украине на Leмаршрутке.

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Фото телезвезда опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре Никитюк позирует в маршрутке в белой рубашке с короткими рукавами. Телезвезда запечатлена на сиденье, на других пассажирских местах "сидят" скелет и манекен.

В кадре бросается в глаза странное выражение лица ведущей. "Leмаршрутка подвезет каждого", - коротко подписала Леся странный кадр.

"Леся и бывшие", "С бывшими?", "Это просто ор!", "Зачем такие пассажиры", - пишут в комментариях к фотографии.

Ранее Леся Никитюк опубликовала фото, на котором она позирует в туалете в черном мини-платье оригинального покроя с одним рукавом, другое плечо обнаженное.