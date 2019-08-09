Шалунья Шарлотта: британская принцесса насмешила публику "некоролевским" жестом (фото, видео)

Дочь герцогов озадачила Кейт Миддлтон дерзкой выходкой.

Королевская чета герцогов Кембриджских, которые приняли участие в парусной регате "Королевский кубок", как оказалось находились там со своими старшими детьми, которые поддержали родителей во время соревнований.

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Юные наследники престола наблюдали за регатой с борта яхты в компании бабушки и дедушки - Кэрол и Майкла Миддлтон, а также друзей семьи.

Однако в определенный момент, когда принцесса Шарлотта приветствовала зрителей через окно яхты, она озадачила маму и рассмешила присутствующих "некоролевским" жестом.

Кейт Миддлтон указала ей рукой на зрителей и попросила им помахать. Но вместо этого маленькая шалунья встала в характерную стойку и показала им язык.

Это вызвало бурные эмоции в толпе, а озадаченная Миддлтон поспешила увести девочку подальше от посторонних глаз, сообщает издание Hello.

Заметим, что ради парусной регаты, которая началась на день раньше указанной даты, принц Уильям и Кейт Миддлтон прервали свой двухмесячный отпуск.

Напомним, недавно в Кенсингтонском дворце прокомментировали злоупотребление ботоксом герцогини Кейт.