Дорофеева в леопардовом бикини устроила жаркие танцы (видео)

Певица развлекалась на пляже в Турции.

Солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева похвасталась стройной фигурой, устроив жаркие танцы на пляже в Турции.

В своем Instagram певица опубликовала видео, где она танцует в пляжном домике. На певице надет открытый купальник с анималистичным принтом.

Как сообщал УНИАН, Дорофеева покорила подписчиков дерзким образом.