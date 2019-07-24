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Дорофеева в леопардовом бикини устроила жаркие танцы (видео)

19:03, 24 июля 2019
Звезды
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Дорофеева устроила жаркие танцы в бикини / фото instagram.com/nadyadorofeeva

В своем Instagram певица опубликовала видео, где она танцует в пляжном домике. На певице надет открытый купальник с анималистичным принтом.

Как сообщал УНИАН, Дорофеева покорила подписчиков дерзким образом.

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Теги: #Надя Дорофеева