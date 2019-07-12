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Лобода приспустила штаны и показала упругий живот (фото)

15:08, 12 июля 2019
Звезды
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Лобода показала идеальную фигуру / фото УНИАН

Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и активно выступает в России, продемонстрировала поклонникам подтянутую фигура.

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В своем Instagram артистка опубликовала фото, на котором она позирует в зеркале в лифчике и расстегнутых джинсах, демонстрируя живот.

"Вы идеал женской красоты", "Как всегда шикарны", "Какая вы красивая", "Ну почему так горячо", "Красавица", "Ты прелесть", - пишут в комментариях подписчики певицы.

Фото за несколько часов собрало более 80 тысяч лайков.

фото instagram.com/lobodaofficial

Как сообщал УНИАН, ранее Лобода крупным планом показала пышную грудь.

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Теги: #Светлана Лобода