Подруга Януковича изменилась до неузнаваемости (фото)

В кадре артистка позировала в солнцезащитных очках.

Народная артистка Украины, подруга сбежавшего в РФ Виктора Януковича Таисия Повалий удивила поклонников внешним видом, многие ее даже не узнали.

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Артистка опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором позировала в очках, однако ее черты лица показались незнакомыми.

"Ужас", "Что с губами?", "Руки оторвать косметологу", - пишут в комментариях.

"Узнать невозможно – поэтому приходится просто прямо писать: это – Повалий. И это она в Киеве. "Шоу-биз в изгнании" понемногу слетается назад в Украину – с лучшими надеждами на снятие санкций и новые концерты", – написал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале.

Ранее популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, снялась полуголой и мокрой в душе.