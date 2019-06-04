Обнимает и целует: Каменских поделилась милым домашним видео с Потапом
16:42, 04 июня 2019Звезды
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На милом видео Потам нежно обнимает Каменских и целует ее в плечо. Судя по всему, видео снято на кухне их совместной квартиры.
Потап и Настя Каменских
После того, как Настя Каменских и Потап, наконец, рассекретили свои отношения и сыграли свадьбу, они не устаю делиться с поклонниками новыми видео.
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Новый семейный ролик появился в InstaStories Каменских.
На милом видео Потам нежно обнимает Каменских и целует ее в плечо. Судя по всему, видео снято на кухне их совместной квартиры.
Как сообщал УНИАН, ранее Настя Каменских в белье и халатике завела сеть.
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