"А кто это на фото?": опальная украинская певица удивила сеть внешним видом

В глаза в кадре бросается подбородок певицы.

Сбежавшая в Россию украинская певица Таисия Повалий озадачила сеть новым фото, на котором ее многие не узнают.

Читайте такжеАни Лорак ужаснула сеть своим лицом (фото)

На своей странице в Instagram артистка показала снимок, на котором позирует в черных джинсах, белой футболке, желтой кофте и в кепке. "Релакс! Выходные!", - подписала фото Повалий.

"Вас не узнать", "А кто это на фото?", - пишут в комментариях под кадром. Отметим, что большинство фанов считает, что Повалий выглядит прекрасно для своих лет.

Ранее опальная украинская певица Таисия Повалий прилетала в Киев, чтобы проголосовать на выборах президента Украины. Избирательный участок находится в школе рядом с ее домом.