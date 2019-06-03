"А кто это на фото?": опальная украинская певица удивила сеть внешним видом
15:13, 03 июня 2019Звезды
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В глаза в кадре бросается подбородок певицы.
Повалий удивила изменениями во внешности / фото УНИАН
Сбежавшая в Россию украинская певица Таисия Повалий озадачила сеть новым фото, на котором ее многие не узнают.
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На своей странице в Instagram артистка показала снимок, на котором позирует в черных джинсах, белой футболке, желтой кофте и в кепке. "Релакс! Выходные!", - подписала фото Повалий.
"Вас не узнать", "А кто это на фото?", - пишут в комментариях под кадром. Отметим, что большинство фанов считает, что Повалий выглядит прекрасно для своих лет.
Певицу едва узнали на фото / фото instagram.com/tpovaliyofficial
Ранее опальная украинская певица Таисия Повалий прилетала в Киев, чтобы проголосовать на выборах президента Украины. Избирательный участок находится в школе рядом с ее домом.
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