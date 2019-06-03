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"А кто это на фото?": опальная украинская певица удивила сеть внешним видом

15:13, 03 июня 2019
Звезды
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Повалий удивила изменениями во внешности / фото УНИАН

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На своей странице в Instagram артистка показала снимок, на котором позирует в черных джинсах, белой футболке, желтой кофте и в кепке. "Релакс! Выходные!", - подписала фото Повалий.

"Вас не узнать", "А кто это на фото?", - пишут в комментариях под кадром. Отметим, что большинство фанов считает, что Повалий выглядит прекрасно для своих лет.

Певицу едва узнали на фото / фото instagram.com/tpovaliyofficial

Ранее опальная украинская певица Таисия Повалий прилетала в Киев, чтобы проголосовать на выборах президента Украины. Избирательный участок находится в школе рядом с ее домом.

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Теги: #фото#Таисия Повалий