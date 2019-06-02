MONATIK устроил грандиозный концерт на НСК "Олимпийский" (фоторепортаж)

Мультиартист представил на главной спортивной арене страны новую программу под названием "Love it Ритм".

В субботу, 1 июня, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся концерт популярного украинского исполнителя MONATIK'а. Певец представил фанатам новую программу под названием "Love it Ритм".

Это было первое сольное выступление MONATIK'а на главной спортивной арене страны.

Артист исполнил свои знаменитые хиты "Кружит", "Зашивает душу", "То, от чего без ума", "Vitamin D", "Глубоко", а также малоизвестные из последнего альбома "Love It ритм". Артист устроил световое шоу с яркими декорациями и зажигательными ритмами, под которые невозможно усидеть без танца.

На сцене вместе с певцом выступили также его звездные коллеги Надя Дорофеева, Alyona Alyona и участница "Голос. Дети 4" Нино Басилая.

Напомним, 24 мая "Площадь звезд" в центре Киева пополнилась именем наиболее танцующего певца Украины и тренера "Голоса Страны" Дмитрия Монатика. Кроме фанатов певца на открытии звезды присутствовали его подопечные из шоу "Голос Страны" и "Голос Дети".