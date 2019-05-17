"Скрепы и деды с бабушками": Лазарева жестко потроллили за выступление на Евровидении 2019

После выступления телеведущий пошутил, что Россия в этом году показала "умножение Лазарева" на сцене

Украинский телеведущий Сергей Притула потроллил представителя России на песенном конкурсе Евровидение 2019 Сергея Лазарева.

Шоумен напомнил, что артист поехал на музыкальное соревнование уже во второй раз, чтобы представить свою страну.

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"Я откровенно не могу понять: то ли "на" России некого больше посылать на конкурс, то ли у Сережи фантомные боли от победы Джамалы. Короче, на Сереже большая ответственность: большое государство, скрепы и деды с бабушками. И все это в лице с великим Киркоровым. Потому остается только пожелать: "Сережа, вперед", – сказал Притула, слова которого передает "Обозреватель".

После выступления телеведущий пошутил, что Россия в этом году показала "умножение Лазарева" на сцене. "Но получилось, что не он ее, а она его. Вот жалко пацана", – добавил он.

Ранее сообщалось, что после второго полуфинала Евровидения 2019 букмекеры обновили прогнозы относительно вероятного победителя конкурса. Россиянин Сергей Лазарев с 4-го опустился на 7-е место в списке.

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