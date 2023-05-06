TVORCHI, по прогнозам, могут попасть в пятерку лучших.

Уже 13 мая в Ливерпуле состоится финал Евровидения-2023. Фанаты конкурса активно обсуждают вероятных победителей. Также многих интересует, какое место получат TVORCHI, которые будут представлять Украину.

На фоне этого букмекеры обновили прогнозы. Они предсказывают победу не Украине. Рассказываем, кто же попал в пятерку по прогнозам букмекеров.

Да, букмекерская контора Smarkets утверждает, что первое место может получить Швеция. Второе место может получить Финляндия, третье - Франция. На четвертом месте может оказаться Украина, а на пятом - Норвегия.

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В конце апреля букмекеры прочили Украине третье место, однако сейчас TVORCHI "подвинули" из тройки. Впрочем, прогнозы могут меняться, а результаты финала могут быть совсем другими.

Евровидение-2023-что известно

Песенный конкурс состоится в Ливерпуле. Первый полуфинал запланирован на 9 мая, а второй - на 11 мая. Финал состоится 13 мая. Группа TVORCHI, которая представляет Украину, будет выступать уже в финале, по правилам конкурса страна-победительница прошлого года "перепрыгивает" полуфиналы.

В Великобритании уже установили украинскую инсталляцию к Евровидению. Кроме этого стало известно, какие культурные мероприятия от Украины состоятся в Ливерпуле.

Также УНИАН уже сообщал, что TVORCHI прибыли в Ливерпуль и провели репетицию. Они показали свои костюмы и поделились первыми эмоциями от конкурса.

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