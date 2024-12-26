От запеченной скумбрии до голливудского салата от Евгения Клопотенко: с чем смаковать новогодний выпуск шоу "Я люблю Украину" 31 декабря

Телеканал ТЕТ начинает новую традицию 31 декабря и приглашает всех зрителей встретить Новый год в компании любимого семейного шоу "Я люблю Украину".

В последний день года, в 18:00, студия шоу "Я люблю Украину" превратится в зимнюю сказку с блестящими декорациями и звездными составами команд: инфлюенсером и амбассадором социальных проектов Дашей Квитковой, шеф-поваром и ресторатором Евгением Клопотенко, юмористкой и актрисой сериала "Волонтеры" Александрой Машлятиной, ведущим Фимой Константиновским.

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Праздничный выпуск шоу "Я люблю Украину" станет особым путешествием к украинским зимним традициям. Вместе мы встретим Новый 2025 год с песнями, весельем и загадаем одно желание на всех.

А что же к новогоднему столу? Под что смаковать премьеру? К счастью, один из звездных гостей - Евгений Клопотенко. Он с радостью поделился блюдами, которые лучше всего подойдут для просмотра шоу "Я люблю Украину". Простые в приготовлении, но оригинальные рецепты точно придадут вашему празднику особого шарма и вкуса:

Курица в арахисовом соусе

На Новый год хочется чего-то особенного и необычного. Как вам такое - курица в арахисовом соусе с гарниром из стручковой фасоли? Сначала бедра поджарим до румяной корочки, а затем запечем под слоем соуса, чтобы получить нежное и сочное мясо. К такой курице подойдет любой гарнир, но если хотите чего-то оригинального, дополните хрустящей стручковой фасолью.

Запеченная скумбрия с красным луком

Наверное, вы не раз запекали скумбрию, ведь это довольно просто: соль, лимон и в духовку. Очень вкусно, однако обыденно. Поэтому на Новый год предлагаем приготовить "подушку" из поджаренного красного лука, чеснока и уксуса, на которой будет пропитываться и отдавать свои вкусы и ароматы скумбрия.

Кобб салат с куриным филе

Хотите рецепт звездного салата, который придумали в Голливуде? Здесь никакой экзотики. Особенность салата - в подаче: ингредиенты не перемешиваются, а выкладываются яркими полосками. Заправка подается отдельно, чтобы каждый гость мог выбрать именно то сочетание ингредиентов, которое ему больше всего по вкусу.

Салат с тыквой, фетой и шпинатом

Праздники - еще не повод отказываться от здоровой пищи, ведь она также может быть вкусной и оригинальной. К тому же этот салат с тыквой, фетой и шпинатом вы приготовите всего за 25 минут или даже меньше. Не нужно долго отваривать или запекать овощи - просто немного обжарьте тыкву, добавьте уже готовую консервированную фасоль, листья беби-шпината и нежный сыр фета. Вот и весь рецепт. Но блюдо получается ярким и вкусным.

Риет из утки с грушевым мармеладом

Пусть вас не пугает причудливое название блюда. На самом деле это самый обычный паштет из филе утки. Но он не перебит до кремовой консистенции, а порублен ножом для выразительной плотной текстуры и вкуса. Чтобы сделать его еще интереснее на вкус, приготовьте грушевый мармелад.

Десерт из слоеного теста с заварным кремом

Можно было бы назвать этот десерт "Наполеон", но не станем вводить вас в заблуждение, ведь он немного другой. Кроме замечательного и нежного вкуса, у него есть еще одно преимущество - он готовится удивительно легко и быстро. Стоит только купить слоеное тесто и приготовить очень простой заварной крем. Главное - это подача. Поломайте готовое тесто на кусочки, промажьте кремом эти "большие крошки". Если хотите смаковать хрустящий десерт, то сразу подавайте на стол. Или оставьте пропитываться, если любите мягкие.

Подробности приготовления и больше праздничных блюд на ресурсах Евгения Клопотенко. Не забывайте включить телеканал ТЕТ 31 декабря, в 18:00, чтобы встретить год вместе с любимым шоу "Я люблю Украину".

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