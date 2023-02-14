Уже в феврале-марте стартует новый телевизионный сезон, который познакомит зрителей с новыми программами и большим количеством разножанрового контента.

Главным событием украинского телевидения в конце 2022 года стал запуск телеканалов 1+1 Украина и ICTV2, которые анонсируют мощную сетку вещания и будут возвращать в эфир любимые проекты украинцев. Вместе с тем, уже в феврале-марте стартует новый телевизионный сезон, который познакомит зрителей с новыми программами и большим количеством разножанрового контента.

В целом, первый месяц 2023 года для украинского телевидения прошел довольно стабильно. Поэтому подводим итоги телесмотрения в январе и рассказываем, какие телеканалы и продукты собирали самые высокие доли согласно данных Киевстар ТВ.

Напоминаем, что сейчас продолжаются обновления панели Nielsen, которая до полномасштабной войны занималась телеизмерениями, поэтому рынок продолжает ориентироваться на данные просмотров от ОТТ-платформ. В свою очередь, Киевстар ТВ предоставляет релевантную информацию для формирования ТВ-рейтингов независимого агентства BIG DATA UA.

Видео дня

ТОП-20 телеканалов в январе

В ТОП-20 телеканалов января произошли незначительные изменения по сравнению с декабрем 2022-го года. В частности, по результатам месяца, нарастив 1,1 п. п., на первой позиции закрепился телеканал Новый, который транслирует в основном кинохиты и развлекательные программы. Телеканалы группы 1+1 media, диверсифицировав свою аудиторию в связи с появлением 1+1 Украина, изменили свои позиции в рейтинге. Так, телеканал 1+1 Марафон занял третью строчку, оставив остальные телеканалы, транслирующие "Единые Новости", далеко позади. В свою очередь, ТЕТ и 2+2 оказались на четвертой и пятой ступенях рейтинга, а обновленный 1+1 Украина занимает уверенную шестую строчку. Что касается динамики новых телеканалов в ТОП-20 – 1+1 Украина и ICTV2, то наблюдается их постепенный рост. Пиковое смотрение 1+1 Украина составило 17,6% 1 января, а наибольшая доля ICTV-2 за январь – 5,9% 9 января.

Продолжают равномерно, из месяца в месяц, терять аудиторию телеканалы с русскоязычной дорожкой TV1000 Action (- 0,4. п. п.) и TV1000 (+0,1 п. п.).

Медиагруппы и смотрение

Больше всего телеканалов, которые попали в январский рейтинг, входят в состав группы 1+1 media – 1+1 Марафон, ТЕТ, 2+2, 1+1 Украина, ПЛЮСПЛЮС, KVARTAL TV, Paramount Comedy и Бигуди. От StarLightMedia в ТОП-20 – телеканалы Новый, СТБ, ICTV, ICTV2, а от Inter Media Group – только НТН.

В то же время, лидером в рейтинге медиагрупп остается группа 1+1 media, которая в январе суммарно собрала 32,8% доли, прибавив 2,6 п. п. по сравнению с прошлым месяцем и обеспечив таким образом безоговорочное первенство. StarLightMedia оказалась на 2-й строчке с 28,6% доли и +2,6 п. п. по сравнению с декабрем, а Inter Media Group завершила месяц на третьей позиции с долей 2,4%, потеряв 0,5 п. п. от декабрьской доли.

Просмотр телемарафона "Единые новости"

В январе наблюдалось незначительное падение интереса к телемарафону "Единые новости" (на-1,1 п. п.), который бесперебойно вещает уже более 11 месяцев. Так, суммарная доля основных телеканалов в марафоне составила 12,2%. Традиционно, самым популярным по просмотру телеканалом, транслирующим марафон, является 1+1 Марафон с отрывом от ICTV в 1,5 раза.

Смотрение других новостных каналов, которые не в марафоне, собирает аналогично прошлым месяцам мизерную долю телесмотрения: 24 телеканал в январе собрал долю 1,5%, "Прямой" – 0,6%, "Эспрессо" – 0,6%, а 5 канал – всего 0,2%.

Самые популярные сериалы на платформе Киевстар ТВ

В январе пользователи Киевстар ТВ, традиционно, активно просматривали сериальный контент. Так, в ТОП-5 продуктов месяца вошел сериал ICTV "Участковый с ДВРЗ", дальше – легендарный проект СТБ "Поймать Кайдаша", иностранный сериал "Тайна старого моста", а 5 строчку занял проект "Домик на счастье" от Нового канала.

Знаково, что в категории сериалов, которые пользователи смотрели дольше всего, возглавил рейтинг мультижанровий социальный спецпроект "Жить дальше" группы 1+1 media, реализуемый в партнерстве с украинской общественной организацией "Безбарьерность", которая работает над реализацией Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, начатой Первой леди Украины Еленой Зеленской. Программа направлена на обеспечение бесплатного доступа к психологической помощи для всех украинцев, устранения существующих барьеров, и поддерживается Всемирной организацией здравоохранения.

Источник данных: Киевстар ТВ

О телеизмерении от Киевстар ТВ

Данные Киевстар ТВ отражают заинтересованность аудитории тем или иным контентом и формируются на основе просмотра тех или иных телеканалов всеми абонентами платформы, то есть являются репрезентативными для всей платформы. Такие данные валидны и надежны по определению, поскольку охватывают всех без исключения абонентов ОТТ-платформы, а не их небольшую часть.

Конечно, телевизионная панель должна отображать данные телесмотрения всего населения с разными типами приема, не только IPTV / ОТТ, однако сейчас и до полноценного восстановления телевизионной панели это невозможно. К тому же, согласно результатам установочного исследования, проведенного в сентябре 2022 года, покрытие IPTV/ОТТ составляет 25,9% домохозяйств (города с населением 50+ тыс. жителей). Соответственно, услугами данного типа приема пользуется платежеспособное население, которое регулярно платит за ТВ-услуги.