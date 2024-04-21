Ведущий решил не выбирать лучшую среди мам.

Новый сезон украинского шоу "СуперМамама" попал в очередной скандал. На этот раз шквал критики накрыл ведущего проекта Дмитрия Карпачева.

Последняя часть 24 выпуска возмутила зрителей шоу. На финале мамы, которые соревновались за звание лучшей, перессорились между собой. Они бранными словами называли друг друга и угрожали конкуренткам. В этом выпуске показали женщин из Киева, в частности в проекте приняли участие:

экономная Юлия, которая делает для ребенка игрушки из предметов быта и мусора;

Богдана, которая стала мамой в раннем возрасте и родила сына в 15 лет;

вдова Наталья, которая самостоятельно воспитывает четверых детей;

Маша, которая живет на две страны, нарастила дочери волосы и уже подарила ей квартиру.

Однако сеть всколыхнуло не ужасное поведение женщин, а решение Карпачева. На финале шоу он зашел в студию, где объявил, что не видит в четверке мамочек "супер маму". Ведущий решил не давать свои 10 баллов ни одной женщине.

Видео дня

Редакторы проекта после подсчета баллов показали, что Юлия и Натали набрали одинаковое количество. В таком случае оценка Карпачева смогла бы решить ситуацию и выбрать победительницу. Однако заветный браслет "СуперМамы" не получил никто.

Реакция зрителей

Поклонники проекта возмутились действиями ведущего. Многие из них в комментариях под выпуском писали, что поведение Карпачева является странным. Мол, некоторых мамочек он критикует за любую мелочь, а у кого есть настоящие проблемы - одобряет.

Зрители остались недовольны финалом шоу. По их мнению, победительницу стоило выбрать. Некоторые из комментаторов даже призвал уволить Карпачева и найти ему замену.

"На этой неделе самая токсичная мама - это Карпачев!"

"Карпачев сломался, несите другого. Это трэш, как он к этой Марии прикопался. Последние выпуски он что попало советует"

"Карпачев во 2 выпуске: "Мизогиния это плохо, мамки токсичные, тыкают носом 15-летнюю маму возрастом". Карпачев в 4 выпуске: "Ну, во-первых, вы слишком молодая, чтобы быть супермамой"

"Во вселенной Карпачева существует 2 мнения - его и неправильное".

"Карпачев проявил себя настоящим абьюзером. Захейтил ни за что ни о чем еще и так агрессивно..."

"Карпачеву пора к психологу идти. Хорошую маму оскорбил и довел до слез. Он гнет свою линию и никого не слышит"

Стоит заметить, что в конце выпуска показали, кто на самом деле стал победительницей. Проблема в том, что редакторы ошиблись при подсчете баллов. Поэтому по решению мамочек звание лучшей получила Маша. Позже организаторы проекта передали браслет мамочке.

Напомним, ранее команда шоу "Супермама" заставила ребенка рыдать.

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