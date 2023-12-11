Жданя не смогла смотреть на то, как другие участницы и команда проекта провоцируют ребенка.

Недавно в эфир вышел очередной выпуск шоу "Супермама", в котором снялась семья с приемным ребенком. Зрителям показали, как участницы проекта распрашивали у маленькой девочки о маме. В этот момент она расплакалась.

"У меня была мама, но она меня бросила. Я ее называю тетей, потому что она ушла из моей семьи. Мне тоже грустно", - сказала дочь одной из участниц со слезами на глазах.

Этот момент вызвал негодование у пользователей сети. Например, еще одна участница проекта "Супермама", блогерша Жданя раскритиковала шоу. На своей странице в TikTok она посоветовала команде проекта начать проявлять эмпатию.

"Чем больше я смотрю "Супермаму", тем больше я злюсь на всю команду. Журналисты знают, какая ситуация в этой семье. Сразу вам говорю, что за кадром нет никакого психолога. Когда вы принимаете участие в этом проекте, вас разбирают, заставляют плакать, вспоминать какие-то стремные моменты из своей жизни, а потом с этим всем и оставляют. Никто вас потом в кучу не собирает. Они просто говорят: "Ты молодец, выдержала этот день. Давай к следующим гостям, пока". И они просто уходят. Так вот, они знали, какая ситуация в этой семье и как девочка отреагирует, и они сказали мамам на камеру задать ребенку такой вопрос", - рассказала Жданя.

Она отметила, что большинство из тех вопросов, которые слышат зрители на шоу "Супермама", и даже внекадровые выражения - это надиктовано журналистками.

"Как же меня бесит, когда они заставляют людей переживать свои самые страшные эмоции, и потом просто тебя выбрасывают. Тебя использовали, добились, чтобы ты заплакала, классно смонтировали, получили просмотры и заработали денег. Им плевать, как ты себя чувствуешь", - добавила блогерша.

Стоит отметить, что пользователи сети поддержали Жданю. В комментариях они захейтили и шоу, и участниц, которые поставили ребенка в такое положение.

Напомним, ранее известную блогершу уличили во лжи на шоу "Супермама".

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