По ее словам, она невыгодный человек для этого проекта.

Романтическое реалити "Холостячка" приковывает внимание зрителей. Поклонники с нетерпением ждут новых сезонов, а потому интересуются у своих любимиц, будут ли они принимать участие в проекте.

Такой вопрос попался и блогерше Рамине Эсхакзай. В инста-сториз она ответила, что ее участие в шоу невыгодно. По ее словам, сейчас ей достаточно полчаса, чтобы определить, готова ли она дальше общаться с человеком. Поэтому, по ее словам, проект закончился бы на второй серии.

"Я не выгодный человек для таких шоу. Раньше, когда у меня были комплексы, нереализованность, я могла переступать через себя, молчать, когда мне что-то не нравилось. Сейчас мне достаточно посмотреть на человека, поговорить с ним полчаса и понять, интересно ли мне продолжать общение", - написала Эсхакзай.

Видео дня

Она добавила, что не стоит забывать о том, что сейчас в Украине идет полномасштабная война, развязанная Россией.

"Мужчины воюют. Такие шоу сейчас не вовремя", - добавила блогерша.

Отметим, Рамина Эсхакзай была участницей 5 сезона шоу "Холостяк" с футболистом Сергеем Мельником. Однако одержать победу девушке не удалось.

Личная жизнь Рамины

Известно, что Рамина во время учебы встречалась с сыном Дмитрия Коляденко - Филлипом. Также она была обручена с украинским певцом Виталием Козловским, но во время планирования свадьбы расторгла помолвку. Позже Козловский сообщил, что они не состояли в отношениях, это был лишь пиар для Рамины.

Последние отношения Эсхакзай были с адвокатом Евгением Прониным. В апреле 2023 года они расстались.

Ранее стало известно, кто может заменить Влада Яму в жюри "Танцев со звездами".

Вас также могут заинтересовать новости: