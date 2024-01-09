Вскоре на "1+1 Украина" состоится премьера нового сезона легендарного семейного реалити-шоу "Міняю жінку" - проекта, который позволяет переосмыслить и улучшить отношения в семье. Телеканал "1+1 Украина" начал поиски участников нового сезона "Міняю жінку".

Для участия в новом сезоне разыскиваются современные семьи с детьми, которые в это нелегкое время для Украины не теряют оптимизма, имеют уникальные семейные увлечения и принципы и хотят поделиться с другими. Если вам всегда было интересно, как живут другие семьи, и вы готовы поучаствовать в увлекательном эксперименте для улучшения ваших собственных семейных отношений, то это приглашение именно для вас. Окунитесь в это смелое приключение и попробуйте обменяться семьями на целую неделю. Это очень может изменить ваш быт, отношения с детьми и даже работу. Заполнить анкету можно по ссылке.

Напомним, по правилам реалити-шоу еженедельно две женщины будут меняться семьями. Сначала они должны соблюдать те же правила и образ жизни жены, с которой они поменялись - заботиться о детях, домашних делах, досуге, карьере. После этого каждая женщина может внедрять в своих новых семьях собственные правила. В конце обмена две пары встречаются, чтобы обсудить, чему они научились, и поделиться тем, как новый опыт может повлиять на их жизнь в будущем.

Видео дня

"Міняю жінку" – это адаптация британского формата Wife Swap, завоевавшего популярность в 20 странах мира. Украинская версия шоу успешна и насчитывает 15 сезонов, став одним из самых продолжительных реалити-шоу на отечественном телевидении. Этот проект раскрывает проблемы, которые оставались незамеченными в ежедневной суматохе. Он показывает различные семейные модели и поднимает важные для каждой семьи вопросы, чтобы зритель нашел для себя ответ, что лучше для его семьи.

Заполняйте анкету на сайте 1+1 и не пропустите новости о новом сезоне "Міняю жінку" на "1+1 Украина".