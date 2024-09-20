Новый сезон с новыми звездными тренерами: ТЕТ готовит премьеру проекта 'Лига Смеха. Волонтерский десант 4'

Уже осенью телеканал ТЕТ снова будет открывать юмористические таланты в новом спецсезоне проекта "Лига Смеха. Волонтерский десант 4". Зрителей ждут уже полюбившиеся и новые команды, масштабные волонтерские инициативы, а также обновленный тренерский состав, который удивит количеством звезд.

В тренерских креслах "Лиги Смеха. Волонтерский десант 4" дебютируют певица и блогер Анна Тринчер, ведущий Тимур Мирошниченко, юморист Юрий Великий, а также певец Антон Вельбой. Все они участвовали в театральных конкурсах проекта как приглашенные звезды, чем покорили сердца зрителей, а в новом спецсезоне возьмут на себя роль наставников. Конкуренцию им составят уже опытные игроки и судьи - актер Игорь Ласточкин и певец Иван Люленов. Смогут ли тренеры-новички переиграть титанов проекта, станет известно этой осенью на телеканале ТЕТ.

Однако несмотря на обновление тренерского состава, главная цель "Лиги Смеха. Волонтерский десант 4" остается неизменной. Спецпроект сочетает юмор с благотворительностью - реальной помощью защитникам и защитницам Украины. Талантливые команды и известные артисты каждый выпуск объединяются на одной сцене, чтобы сделать общий вклад в большое волонтерское дело и определить победителя, который доставит необходимые для военных вещи, например, дроны или автомобили.

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Соведущим неизменного Евгения Кошевого в четвертом спецсезоне снова станет Денис Христов. Известный ведущий и шоумен, который с началом полномасштабного вторжения посвятил себя волонтерству и эвакуации гражданских из самых горячих прифронтовых территорий.

Замечайте моменты радости и поводы для улыбок вместе с проектом "Лига Смеха. Волонтерский десант 4". Премьера уже скоро на телеканале ТЕТ.

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