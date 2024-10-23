Участников ждет сразу несколько изменений на конкурсе в следующем году.

На международном песенном конкурсе Евровидение в Швейцарии, на который потратят в 15 раз большую сумму, чем в прошлом году, ввели новые правила. Причиной стали скандалы, произошедшие на шоу в этом году в Мальме, Швеция.

Как пишет Eurovision Fun со ссылкой на руководителя конкурса Бакеля Вальдена, организаторы решили, что в 2025-м все участники получат отдельные комнаты, в которых смогут уединиться. Туда не смогут попасть журналисты и другие члены съемочной группы.

Стоит указать, что в 2024 году на Евровидении произошел скандал с участием представителя Нидерландов - певца Йоста Кляйна. За день до гранд-финала шоу Кляйна не допустили к генеральной репетиции.

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Его подозревали в угрозах фотографу и неподобающем отношении к оператору конкурса. Артиста дисквалифицировали из-за того, что его действия угрожали персоналу конкурса, и певец нарушил правила Евровидения.

Еще одно новое правило касается аполитичности. На Евровидении и раньше были запрещены политические лозунги или призывы. Однако со следующего года эти требования станут более серьезными и для участников будет введен кодекс поведения. В частности, они будут вынуждены придерживаться политического нейтралитета, представляя свои страны на сцене.

Руководитель шоу отмечает, что это нововведение важно для того, чтобы все участники были на уровне и чувствовали себя в безопасности. Кроме того, оно, по мнению Вальдена, поможет избежать конфликтов между командами из разных стран.

Как известно, в этом году на Евровидении украинские певицы alyona alyona и Jerry Heil решили рискнуть и появились на конкурсе в футболках с надписью "Free Azovstal Defenders". А также многие другие участники показывали со сцены свою поддержку Палестине. В городе также происходили протесты против участия представительницы Израиля в конкурсе, из-за чего она была вынуждена передвигаться только с охраной.

К слову, в этом году победу на конкурсе одержали представители Швейцарии. Певцы Nemo, которые считают себя небинарной личностью, выступали с песней "The Code". alyona alyona и Jerry Heil исполняли композицию "Teresa & Maria" и заняли третье место.

Напомним, ранее Йост Кляйн заговорил о своем возвращении на шоу. Артист намекнул, что может снова представить свою страну в 2025 году.

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